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"Не хочу казати, що Карпати приречені, але...": Єзерський оцінив шанси "зелено-білих" у поточному сезоні УПЛ

23:15 146 Читать на русском
"Не хочу казати, що Карпати приречені, але...": Єзерський оцінив шанси "зелено-білих" у поточному сезоні УПЛ
Карпати / ФК Карпати

Екс-захисник збірної України Володимир Єзерський поміркував щодо ситуації у львівському клубі.

"Не хочу казати, що Карпати приречені, але мені незрозуміло, як команда Санжара відновиться після карантину.

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Інші команди УПЛ наберуть хід, і Карпатам буде дуже важко. Негативну роль зіграли і фінансові проблеми Карпат. Хотілося б вірити, що з приходом нового співвласника львівського клубу ситуація потроху налагодиться", – сказав Єзерський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після рестарту чемпіонату України "зелено-білі" не змогли провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя – причиною став спалах COVID-19. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропускають матчі проти Ворскли та СК Дніпро-1.

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Теги
УПЛ Володимир Єзерський Володимир Єзерський коронавірус Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар
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