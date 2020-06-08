"Не хочу казати, що Карпати приречені, але...": Єзерський оцінив шанси "зелено-білих" у поточному сезоні УПЛ

Екс-захисник збірної України Володимир Єзерський поміркував щодо ситуації у львівському клубі.

"Не хочу казати, що Карпати приречені, але мені незрозуміло, як команда Санжара відновиться після карантину.

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Інші команди УПЛ наберуть хід, і Карпатам буде дуже важко. Негативну роль зіграли і фінансові проблеми Карпат. Хотілося б вірити, що з приходом нового співвласника львівського клубу ситуація потроху налагодиться", – сказав Єзерський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після рестарту чемпіонату України "зелено-білі" не змогли провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя – причиною став спалах COVID-19. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропускають матчі проти Ворскли та СК Дніпро-1.

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