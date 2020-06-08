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"Не хочу говорить, что Карпаты обречены, но ...": Езерский оценил шансы "зелено-белых" в текущем сезоне УПЛ

23:15 9 Читати українською
"Не хочу говорить, что Карпаты обречены, но ...": Езерский оценил шансы "зелено-белых" в текущем сезоне УПЛ
Карпаты / ФК Карпаты

Экс-защитник сборной Украины Владимир Езерский поразмыслил о ситуации во львовском клубе.

"Не хочу говорить, что Карпаты обречены, но мне непонятно, как команда Санжара восстановится после карантина.

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Другие команды УПЛ наберут ход, и Карпатам будет очень трудно. Негативную роль сыграли и финансовые проблемы Карпат. Хотелось бы верить, что с приходом нового совладельца львовского клуба ситуация понемногу наладится", – сказал Езерский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после рестарта чемпионата Украины "зелено-белые" не смогли провести поединок 24-го тура против Мариуполя – причиной стала вспышка COVID-19. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропускают матчи против Ворсклы и СК Днепр-1.

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