"Не думаю, що Карпати симулюють": Буряк висловився проти вильоту команд з УПЛ

Колишній тренер Динамо та збірної України Леонід Буряк прокоментував ситуацію зі спалахом COVID-19 в Карпатах.

"Не розумію, коли кажуть, що Карпати можуть зіграти з однією лише молоддю у складі. Коли з календаря випадають вже три матчі, провести їх буде складно.

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Необхідно зробити так, як в деяких країнах Європи – сказати, що у цьому сезоні ніхто не вилітає. В УПЛ лише 12 команд – це мало для України.

Не думаю, що Карпати симулюють ситуацію з коронавірусом – це неможливо. У наступному сезоні треба дати зелене світло в УПЛ багатьом командам з Першої ліги. Думаю, Інгулець, Минай, Рух та інші заслужили бути в еліті", – сказав Буряк у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, після рестарту чемпіонату України "зелено-білі" не змогли провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя – причиною став спалах COVID-19. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропускають матчі проти Ворскли та СК Дніпро-1.

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