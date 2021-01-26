"Я не думаю, що Френк захоче розмовляти зі мною або взагалі з будь-ким, крім свого близького кола – сім'ї та друзів. Але мені завжди сумно, коли колега втрачає роботу, а Френк не просто колега. Він важлива людина в моїй кар'єрі, тому мені шкода, що з ним це сталося.

"Через 1,5-2 роки будемо обговорювати відставку Тухеля": Невілл розкритикував Челсі за жорстке ставлення до тренерів

Така жорстокість футболу, особливо сучасного, тому, коли ви стаєте тренером, повинні знати, що рано чи пізно це трапиться з вами", – цитує Моурінью видання Goal.

Нагадаємо, Лемпард очолив Челсі влітку 2019 року. Минулого сезону "сині" під його керівництвом фінішували четвертими у підсумковій таблиці АПЛ. У нинішній кампанії справи не надто добрі – 9 сходинка після 19-ти зіграних турів. Від зони Ліги чемпіонів лондонців відділяє 5 очок. До слова, новим наставником "пенсіонерів" авторитетні джерела одноголосно називають колишнього тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

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