"Ми нікого не боїмося, всіх поважаємо, але також знаємо, за кого ми граємо. Я знаю наш потенціал і знаю, в який футбол ми можемо грати. За результат не можу нічого казати, але я можу пообіцяти всім українцям, що ми віддамо всі сили і зробимо так, щоб нашим вболівальникам було за нас не соромно. Результат вже побачимо, який буде, але я знаю, що якщо ти віддаєш всі сили у футболі, то результат потім приходить.

Збірна України провела перше тренування у Польщі перед матчами Ліги націй

Шотландці хотітимуть реваншу? Я думаю, що минула гра – це вже історія. Зараз інший період, інший турнір. Готуємося, як і до всіх ігор, з настроєм. Коли вже всі зберемось, коли всі хлопці під’їдуть, головний тренер скаже нам, завдяки чому ми зможемо перемогти, як нам потрібно грати. Підготовка триває, радий бачити всіх хлопців. Звісно, скучив.

Відсутність Шапаренка, Бущана, Зінченка та інших ускладнює нам роботу. Ці хлопці багато значать, але травми у футболі – це така річ, що від цього ніхто не застрахований. Ми всі бажаємо хлопцям найшвидшого одужання, ми всі на них чекаємо. Але зараз нам доведеться грати без них. Це буде шанс для інших гравців показати тренерському штабові, що вони також готові. Звісно, нам буде їх не вистачати, але це футбол, нам потрібно готуватися і думати, як грати без них.

Я можу сказати від всієї команди та персоналу збірної, що ми вдячні нашим захисникам. Якщо б не вони, то нічого б не було – ні футболу, нічого. Ми вдячні за те, що вони роблять для наших сімей, захищають. Ми не повинні казати, що нам важко, бо кому дійсно важко – це нашим воїнам, але я не чув, щоб вони казали, як вони втомилися. Ми також не маємо права це робити. Ми повинні віддати всі сили на футбольному полі, щоб люди хоч на 90 хвилин відволіклись від всього цього і змогли просто порадіти успіхам національної збірної", – сказав Ярмоленко у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі проведе три матчі у Лізі націй – двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – в Польщі) та проти команди Вірменії (24 вересня).

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