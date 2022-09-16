Збірна України сьогодні, 16 вересня, зібралась у варшавському готелі Mariott, який на три дні стане резиденцією головної команди України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Першими прибули представники Шахтаря – "гірники" грали у Варшаві, тож просто переїхали з іншого готелю. Динамівці близько трьох годин добирались з Кракова. Приєднався до команди і представник Аль-Айна Андрій Ярмоленко, який прилетів рейсом з Дубая. Представники СК Дніпро-1 – Артем Довбик і Олександр Піхальонок – через затримку літака не встигли на вечірнє тренування і зустрілись з партнерами вже після заняття.

Головний тренер Олександр Петраков вирішив не розділяти команду на групи – відтак усі польові гравці працювали разом. Основне завдання на першому тренуванні – як слід відновитися після клубних ігор та психологічно перемкнутися на роботу в національній команді. Після пробіжки та фізичних вправ польові гравці зіграли в теніс-бол. Водночас тренер воротарів В’ячеслав Кернозенко провів повноцінне заняття з трьома голкіперами, присутніми зараз у таборі "синьо-жовтих" – Анатолієм Трубіним, Дмитром Різником та Євгеном Волинцем.

Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі проведе три матчі у Лізі націй – двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

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