"Я навіть не знаю, що сказати щодо цього. Я вважаю, що це життя людини. Якщо вона його вибрала – то це його шлях.

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І копатися у цій брудній білизні я точно не буду. Якщо йому нормально, якщо він так хоче – то будь ласка. Але щось казати, придумувати я навіть не хочу", – сказала Марина Трубіна в інтерв'ю Анні Ребровій.

Нагадаємо, Мудрик активно обмінюється лайками у соцмережах з 28-річною уродженкою Ростова Віолеттою Берт (справжнє прізвище – Грачова). Про їхній зв'язок свідчить і те, що вони практично одночасно викладають сторіс з одних і тих самих локацій.

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