– Наробили ви сьогодні галасу зі Сеньківим.

– Я наробив? Чи він?

– Ваші відносини з ним.

– Я не маю з ним відносин, я його знати не знаю.

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– За Андрія вже заступився депутат ВР Гончаренко та попросив поліцію взяти під контроль ваші погрози щодо фізичного насильства. Чи не боїтеся притягнення до відповідальності?

– За що саме?

– Ви сказали, що хочете набити обличчя Сеньківу.

– Гончаренко – це той, що з Одеси?

– Так.

– Ха-ха-ха. Ну, нехай притягує до відповідальності. Я ж не проти, якщо є за що. Якщо Сеньків каже, що він не чоловік, а трансгендер, я маю трансгендеру бити обличчя?

– А у вас погане ставлення до трансгендерів?

– Ні. Але якщо він не чоловік та не жінка, то хто він тоді?

– Мабуть, він пожартував.

– Не знаю. Як можна таке сказати?

– Поїдете до нього в студію і розбиратиметеся?

– Я трансгендерів не б'ю. Куди я їхатиму? То були емоції. Я не мав права говорити на камеру матом, тому що на мене дивляться діти, які рівняються на когось. Гончаренко написав це, але нехай він дивиться за собою. За мною дивитися не треба.

– Ще є комітет етики та чесної гри, від якого теж може прилетіти.

– А я нечесно граю?

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– Ви обзивали Сеньківа та погрожували йому.

– Він сам себе обізвав, сказав, що він – трансгендер. Не я його обзивав. Він надає неправдиву інформацію. Його набрала команда на чолі з тренером та мною. Він каже: "Я так думаю". Чому ти маєш право писати брехню, якщо ти вважаєш себе журналістом? Виходить, ти брехун.

– Може, йому хтось із клубу злив цю інформацію.

– Ніхто нічого не зливав. Якби що було зливати, то злили б. Але він просто вигадав це. За кожне слово я відповім. Поліція – без запитань. Те, що каже Гончаренко, мені до дупи. Н***я собі, великий депутат. Одесит говоритиме, щоб мене на контроль взяли. Та хай візьмуть, я не проти. За що брати? За справедливість? Якщо це правда, то в чому проблема? Я ні за що не переживатиму. Якщо я маю рацію, то я маю рацію.

– То на кого ви кричали на тому відео?

– Я нічого не говоритиму.

– А який тренер Леонов: м'який чи злий?

– Гарний, дуже добрий. Гарна людина.

– Він справляється з футболістами у роздягальні, контролює її?

– Звичайно. Я не розумію, чому щодня говорять брехню. Це чиста маячня. Я тільки через це й розлютився. Я можу перепросити лише за слова, які я сказав матом. А по-людськи я від своїх слів не зрікаюся. І ніколи не зречуся. Те, що я сказав, вважаю це правильним. Якщо людина брехло, то вона брехло. Мені шкода батьків, які його виховали.

– Ще він казав, що ви любите погуляти та випити. Теж брехня?

– А він зі мною сидів? Якщо ти сидиш зі мною, то можеш щось сказати. А хто такий Сеньків? Він не журналіст, він просто бере і бреше. Він не знає ситуації, навіщо брехати? – сказав Селезньов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у мережі з'явився аудіозапис, на якому Євген Селезньов погрожує фізично поквитатись із журналістом Андрієм Сеньківим за його висловлювання.

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