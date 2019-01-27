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"Не бачу логіки в його бажанні", – Альба скептично оцінив можливість повернення Неймара в Барселону

10:54 359 Читать на русском
"Не бачу логіки в його бажанні", – Альба скептично оцінив можливість повернення Неймара в Барселону
Неймар / фото із соцмереж

Захисник Барселони Жорді Альба не вірить в те, що нападник ПСЖ Неймар може повернутися в каталонський клуб.

"Ми в роздягальні не обговорюємо можливе повернення Неймара. Зрештою це те, про що говорять за межами клубу, я не думаю, що це правда.

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Неймар – чудовий футболіст, один з кращих, але він сам вирішив піти, і не бачу логіки в його бажанні повернутися назад. У це не вірю.

Це чудовий гравець, наш хороший друг, але такими ж були і Педро з Марком Бартра, наприклад, але ж ніхто не говорить про те, що вони повернуться", – цитує Альбу Sport.es.

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Неймар перейшов в паризький клуб з Барселони влітку 2017 роки за рекордні 222 млн євро. У ЗМІ постійно з'являються чутки про те, що бразилець пошкодував про своє рішення і хоче повернутися.

Теги
Жорді Альба Жорді Альба Неймар Неймар Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони
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