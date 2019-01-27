"Не вижу логики в его желании", – Альба скептически оценил возможность возвращения Неймара в Барселону

Защитник Барселоны Жорди Альба не верит в то, что нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в каталонский клуб.

"Мы в раздевалке не обсуждаем возможное возвращение Неймара. В конце концов это то, о чем говорят за пределами клуба, я не думаю, что это правда.

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Неймар – отличный футболист, один из лучших, но он сам решил уйти, и не вижу логики в его желании вернуться назад. В это не верю.

Это отличный игрок, наш хороший друг, но такими же были и Педро с Марком Бартра, например, но никто не говорит о том, что они вернутся", – цитирует Альбу Sport.es.

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Неймар перешел в парижский клуб из Барселоны летом 2017 года за рекордные 222 млн евро. В СМИ постоянно появляются слухи о том, что бразилец пожалел о своем решении и хочет вернуться.