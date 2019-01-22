ПСЖ визначився з потенційними замінами Неймару та Мбаппе, якщо форварди покинуть клуб

Представники ПСЖ готують план Б, якщо команду покинуть ключові нападники.

Форвард мадридського Атлетіко Антуан Грізманн є основною ціллю паризького клубу, повідомляє AS.

Батько Неймара відреагував на чутки про бажання форварда повернутися в Барселону

Клаусула нападника складає 200 млн євро, але парижани готові до таких витрат.

Другим варіантом для столичного клубу є нападник Реала Карім Бензема. За інформацією видання, з "вершковими" домовитись буде важче.

Такі трансфери цілком вірогідні, якщо паризький клуб покинуть Кіліан Мбаппе або Неймар. До 20-річного француза інтерес проявляє Реал, а бразилець хоче повернутись в Барселону.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті