"У нас не було моментів попереду. До того ж, ми пропустили дурний гол, я вважаю. Це нас трішки надломило.

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В принципі, ми знали, що Інгулець буде грати на контратаках. Так і вийшло, плюс у нас стався провал. Але це у першу чергу заслуга суперника.

У мене був один дуже хороший момент, але воротар Інгульця тоді врятував свою команду і мав бути кутовий. Після нього виникли суперечки, чи доторкнувся він до м'яча. Я підняв трішки сферу і голкіпер її зачепив. Загалом, я не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме у матчах Динамо.

Чи було гучно у роздягальні після матчу? Давайте те, що було у роздягальні, там і залишиться", – цитує Ваната офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни у матчі 16-го туру на власному полі сенсаційно поступились Інгульцю з рахунком 0:2. Катерина Монзуль була головною арбітринею.

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