"У нас не было моментов впереди. К тому же, мы пропустили глупый гол, я считаю. Это нас немножко надломило.

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В принципе, мы знали, что Ингулец будет играть на контратаках. Так и получилось, плюс у нас случился провал. Но это в первую очередь заслуга соперника.

У меня был один очень хороший момент, но вратарь Ингульца тогда спас свою команду и должен был быть угловой. После него возникли споры, прикоснулся ли он к мячу. Я поднял немного сферу и голкипер ее задел. В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах Динамо.

Было ли громко в раздевалке после матча? Давайте то, что было в раздевалке, там и останется", – цитирует Ваната официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне в матче 16-го тура на своем поле сенсационно уступили Ингульцу со счетом 0:2. Главным арбитром матча была Екатерина Монзуль.

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