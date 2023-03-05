"Я раніше вже казав, що в Динамо немає команди. Дивлюся на Луческу – йому вже байдуже. Якщо раніше він часто підскакував, ходив по бровці, щось підказував, то зараз – байдужість. Мірчі потрібно йти, тому що з цією командою він нічого не зробить. Там немає футболістів.

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Що це за гра? Просто жах. Немає жодної нормальної комбінації для того, щоб завершити ігровим епізодом. Нічого немає. Набрали людей, які грали в інших командах, але це не Динамо. В чемпіонаті киянам буде дуже важко.

Ковалець побудував гру від оборони і не давав простору для динамівців. У киян же немає гравців, які можуть переграти один в один із флангу. Старалися, але не виходило. Удари по воротах – їх було один чи два за всю гру. Коли є такий потужний захист, то потрібно бити по воротах, сподіватися на відскок, рикошет. Інгулець зіграв дуже здорово на контратаках, двічі забив.

Кияни ж незрозуміло для чого в центрі поля йдуть в обіграш, втрачаючи м'яч і отримують пропущені голи. Такі помилки можуть робити тільки зовсім юні гравці. Де були центральні захисники, коли кияни пропускали? Інгулець міг забивати і третій. У Динамо немає футболістів. Скільки було стиків? Вони приймають м'яч і як він від них відскакує? Який прийом? Як приймають м'яч в АПЛ? Любо глянути. В нас такого немає. Прийшли пацани без техніки... Потрібно пас вперед віддати на 5 метрів, а вони назад віддають.

Чому вийшов Гармаш за рахунку 0:2? Тому що форварда немає. Є лише назва. Форвард розриває захист суперника, не дає йому вільно дихати, постійно рухається, не стоїть на місці і є забивним. Чи є такий гравець в Динамо? Я такого не бачу", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

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