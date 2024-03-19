Півзахисник Аякса і збірної Боснії і Герцеговини Бенджамін Тахіровіч поділився очікуваннями від прийдешнього матчу своєї національної команди з Україною.

"Матч з Україною безумовно найважливіший у моїй кар'єрі. Ми не можемо дочекатися початку гри, ми налаштовані тільки на перемогу. Ми всі мотивовані і з нетерпінням чекаємо початку зустрічі.

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Ми нікого не боїмося, поважаємо українців, але я вірю, що ми зможемо перемогти. Вболівальники – наш 12-й гравець, вони додадуть нам енергії у важкі хвилини. Ми дуже раді грати при повному стадіоні і зробимо все можливе для вболівальників. Ми знаємо, наскільки успіх важливий для країни. В українців хороші гравці, але й у нас є якісні футболісти. У нас гарний баланс досвіду і молодості", – цитує Тахіровіча n1info.ba.

Матч Боснія – Україна відбудеться в четвер, 21 березня в рамках першого плей-офф за вихід на Євро-2024 (шлях В).

Тахіровіч дебютував у дорослому футболі в першій команді Роми під керівництвом Жозе Моурінью.

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