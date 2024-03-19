"Ми добре підготувались і провели між собою двосторонню гру. Було дуже багато теорії і на тренуваннях дуже багато відпрацьовували всього. Вважаю, добре підготувалися.

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Було все – і навантаження, і спад. Вважаю, що ми в оптимальних кондиціях підійдемо до гри проти Боснії і Герцеговини. Вони дуже потужна непоступлива команда, як і всі балканці. Будуть боротися з першої до останньої хвилини, битися та намагатися теж потрапити на Євро.

Але якщо ми докладемо максимум зусиль – думаю, у нас все має вийти. Ми повинні бути концентровані на своїй грі. Недооцінки взагалі немає", – цитує Піхальонка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, вже у четвер, 21 березня, збірна України зіграє з Боснією і Герцеговиною за вихід на Євро-2024. Початок гри о 21:45 за Києвом.

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024