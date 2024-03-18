Боснія і Герцеговина та Україна зіграють 21 березня у півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат Європи-2024. Який прогноз букмекерів на матч Боснія – Україна, підкаже "Футбол 24".

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45. Поєдинок плей-офф відбору на Євро-2024 пройде в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Боснія – Україна.

Переможець пари Боснія і Герцеговина – Україна у фіналі плей-офф за вихід на Євро-2024 зіграє проти сильнішого в поєдинку Ізраїль – Ісландія. Вирішальна гра, яка визначить володаря путівки на чемпіонат Європи, відбудеться 26 березня.

Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плей-офф за Євро-2024

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз букмекерів на матч плей-офф відбору Євро-2024 21 03 2024

Фахівці контори William Hill фаворитом матчу Боснія – Україна вважають нашу збірну. На перемогу команди Сергія Реброва в основний час виставили коефіцієнт 2,00. Аналогічну звитягу балканців оцінюють в 3,70, а нічию – 3,50. На те, що збірна Україна виграє в додатковий час, пропонують поставити за 10,00, а на прохід Боснії за підсумками 120 хвилин – 15,00. Великої кількості голів у матчі Боснія – Україна букмекер не очікує. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили в 2,00, а тотал менше 2,5 – в 1,73.

У bWin схожі думки щодо матчу в Зениці. Коефіцієнт на перемогу України в основний час – 2,00. На тріумф команди Саво Мілошевіча – 3,70. Нічию оцінили в 3,50. Прохід збірної України у фінал плей-офф оцінили в 1,50, а Боснії – 2,40. На те, що обидві команди у матчі Боснія – Україна заб'ють гол, приймають ставки з коефіцієнтом 1,82. На те, що відзначиться лише один із суперників, пропонують поставити за 1,87.

Україна та Боснія зіграли між собою два матчі. Обидва – у 2021 році. Поєдинок відбору на ЧС-2022, який відбувся на Арені Львів, завершився з рахунком 1:1. А матч у Боснії і Герцеговині виграла Україна (2:0). Тоді "синьо-жовтих" очолював Олександр Петраков, а перемогу Україні принесли голи Олександра Зінченка і Артема Довбика.

Нагадаємо, в основному відборі на чемпіонат Європи-2024 збірна України посіла третє місце у групі С, пропустивши вперед Італію та Англію, які напряму вийшли у фінальну частину. Завдяки рейтингу у групах Ліги націй команда Сергія Реброва отримала додатковий шанс здобути путівку на Євро. Це ж стосується Боснії і Герцеговини, яка повністю провалила відбір, посівши лише 5 місце в групі J, де грали Португалія, Словаччина, Люксембург, Ісландія і Ліхтенштейн.

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