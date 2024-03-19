Полузащитник Аякса и сборной Боснии и Герцеговины Беннджамин Тахирович поделился ожиданиями от предстоящего матча своей национальной команды с Украиной.

"Матч с Украиной определённо самый важный в моей карьере. Мы не можем дождаться начала игры, мы настроены только на победу. Мы все мотивированы и с нетерпением ждем начала встречи.

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Мы никого не боимся, уважаем украинцев, но я верю, что мы сможем победить. Болельщики – наш 12-й игрок, они придадут нам энергии в трудные минуты. Мы очень рады играть при полном стадионе и сделаем все возможное для болельщиков. Мы знаем, насколько успех важен для страны. У украинцев хорошие игроки, но и у нас есть качественные футболисты. У нас хороший баланс опыта и молодости", – цитирует Тахировича n1info.ba.

Матч Босния – Украина состоится в четверг, 21 марта в рамках первого плей-офф за выход на Евро-2024 (путь В).

Тахирович дебютировал во взрослом футболе в первой команде Ромы под руководством Жозе Моуринью.

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