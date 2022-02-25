Відомий український тенісист Сергій Стаховський висловив слова підтримки своєму народу і його захисникам.

"Я пишаюсь збройними силами України, я пишаюсь Нацгвардією, я пишаюсь своїм президентом Володимиром Зеленським, я пишаюсь кожним українцем. Я пишаюсь, що я українець.

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Вірте у наших військових. Вірте у нашу незламність. Слава Україні", – написав Стаховський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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