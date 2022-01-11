Центрбек зав'язав з кар'єрою гравця у віці 34 років, інформує офіційний сайт Інтера Маямі. Рік виступів за клуб Девіда Бекхема став для Шоукросса лебединою піснею.

Екс-захисник Ньюкасла і збірної Аргентини оголосив про завершення кар'єри

Захисник виховувався у системі Манчестер Юнайтед, однак за першу команду "червоних дияволів" награв лише 2 поєдинки. Шоукросс перебрався у Сток Сіті, де став справжньою легендою – 317 матчів та 14 голів на рівні АПЛ. Єдина гра за збірну Англії перетворилася для Раяна на справжню катастрофу. "Три леви" у спарингу поступилися шведам 2:4 з божевільним голом Ібрагімовіча ударом через себе.

Зазначається, що Шоукросс збирається негайно починати тренерську кар'єру і вже закінчив необхідні курси.

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