Легенда АПЛ оголосив про завершення кар'єри – він став свідком диво-гола Ібрагімовіча
Колишній захисник збірної Англії Раян Шоукросс вирішив повісити бутси на цвях.
Центрбек зав'язав з кар'єрою гравця у віці 34 років, інформує офіційний сайт Інтера Маямі. Рік виступів за клуб Девіда Бекхема став для Шоукросса лебединою піснею.
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Захисник виховувався у системі Манчестер Юнайтед, однак за першу команду "червоних дияволів" награв лише 2 поєдинки. Шоукросс перебрався у Сток Сіті, де став справжньою легендою – 317 матчів та 14 голів на рівні АПЛ. Єдина гра за збірну Англії перетворилася для Раяна на справжню катастрофу. "Три леви" у спарингу поступилися шведам 2:4 з божевільним голом Ібрагімовіча ударом через себе.
Зазначається, що Шоукросс збирається негайно починати тренерську кар'єру і вже закінчив необхідні курси.
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