Холанд планує отримувати у новому клубі не менше 1 млн фунтів стерлінгів на тиждень, повідомляє The Mirror.

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Реал та Барселона, як і інші клуби, які зацікавлені у придбанні форварда (Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед), були проінформовані щодо запитів норвежця та вже мають великі сумніви, чи зможуть покрити їх. Зазначається, що агент Міно Райола, клієнтом якого є Холанд, переконаний, що Ерлінг є суперзіркою нової епохи, а тому заслуговує на таку божевільну зарплатню.

До слова, Холанд у поточному сезоні провів 34 матчі у складі дортмундської Борусії, записавши до свого активу 33 голи та 10 асистів.

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