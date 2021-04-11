Холанд планирует получать в новом клубе не менее 1 млн фунтов стерлингов в неделю, сообщает The Mirror.

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Реал и Барселона, как и другие клубы, которые заинтересованы в приобретении форварда (Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед), были проинформированы о запросах норвежца и уже имеют большие сомнения, смогут ли покрыть их. Британская пресса уже называет трансфер самым сложным в истории.

Отмечается, что агент Мино Райола, клиентом которого является Холанд, убежден, что Эрлинг является суперзвездой новой эпохи, а потому заслуживает такого сумасшедшую зарплату. Сейчас рекордсменом по зарплате является Лионель Месси, который получает 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

К слову, Холанд в текущем сезоне провел 34 матча в составе дортмундской Боруссии, записав в свой актив 33 гола и 10 ассистов.

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