"Холанд? Чудовий гравець. У нього величезний потенціал, хоча він ще дуже молодий. У нього є шанс стати найкращим нападником світу у майбутньому. Це точно.

Реал вважає себе фаворитом у боротьбі за Холанда – три фактори, які можуть зробити мегатрансфер реальністю

Добре, що Холанд виступає в Бундеслізі. Мені подобається, що є молодий гравець, з яким я можу себе порівнювати. У нього на обличчі написано, що він хоче забивати.

Він може стати найкращим, а я хочу виступати на максимумі ще багато років. Я щасливий на своєму місці. Не завжди легко, коли все йде добре. Але Холанд вже зараз забив багато голів, незважаючи на свій юний вік", – сказав Лєвандовскі в інтерв'ю CBS Sports.

Після 28-ми турів Бундесліги 32-річний нападник Баварії лідирує у рейтингу бомбардирів з 35-ма голами, Холанд забив 21 м'яч.

Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами