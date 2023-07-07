Хоффенхайм підсилив склад Бюльтером, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на три роки, а трансфер обійшовся в три мільйони євро.

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Цікавішою за сам перехід стала презентація. Хоффенхайм запостив оригінальне відео, як Бюльтер, граючи за Шальке, поламав кутовий прапорець на домашньому стадіоні Хоффе, а тепер приніс той прапорець з фразою "вибачте".

Schwamm drüber!



Willkommen bei der TSG, Marius! pic.twitter.com/eHBIhXEzc4 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 6, 2023

Бюльтер у минулому сезоні став найкращим бомбардиром Шальке в Бундеслізі. В активі форварда – 11 голів. Однак гельзенкірхенці вилетіли з еліти, тому Маріус прийняв пропозицію Хоффенхайма.

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