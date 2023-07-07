Самая оригинальная презентация года – Хоффенхайм эпично объявил о трансфере форварда
Немецкий форвард Мариус Бюльтер сменил Шальке на Хоффенхайм.
Хоффенхайм усилил состав Бюльтером, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на три года, а трансфер обошелся в три миллиона евро.
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Интереснее самого перехода стала презентация. Хоффенхайм запостил оригинальное видео, как Бюльтер, играя за Шальке, сломал угловой флажок на домашнем стадионе Хоффе, а теперь принес этот флажок с фразой "извините".
Бюльтер в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Шальке в Бундеслиге. В активе форварда – 11 голов. Однако гельзенкирхенцы вылетели из элиты, поэтому Мариус принял предложение Хоффенхайма.
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