Хоффенхайм усилил состав Бюльтером, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на три года, а трансфер обошелся в три миллиона евро.

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Интереснее самого перехода стала презентация. Хоффенхайм запостил оригинальное видео, как Бюльтер, играя за Шальке, сломал угловой флажок на домашнем стадионе Хоффе, а теперь принес этот флажок с фразой "извините".

Schwamm drüber!



Willkommen bei der TSG, Marius! pic.twitter.com/eHBIhXEzc4 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 6, 2023

Бюльтер в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Шальке в Бундеслиге. В активе форварда – 11 голов. Однако гельзенкирхенцы вылетели из элиты, поэтому Мариус принял предложение Хоффенхайма.

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