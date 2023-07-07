"Турецький Мессі" сконфузився на презентації в Реалі і поставив президента у незручне становище
"Вершкові" провели прес-конференцію, де представили турецького півзахисника Арду Гюлера.
Мадридський Реал офіційно представив турецького вундеркінда Арду Гюлера, провівши прес-конференцію, присвячену цій події.
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Президент "вершкових" Флорентіно Перес тепло зустрів турецького півзахисника на Сантьяго Бернабеу. Гравець буде виступати в Мадриді під 24 номером.
Цікавий момент відбувся під час представлення – футболіст вийшов до Переса трохи не вчасно і йому довелося дочекатися закінчення промови Флорентіно.
За офіційною інформацією, турок підписав контракт з Реалом на 6 років – до літа 2029. За чутками, ціна трансферу – 20 млн євро + бонуси + 20% від суми наступного продажу.
Нагадаємо, у минулому сезоні Гюлер грав у складі турецького Фенербахче, за який відзначився 6 голами та 7 результативними передачами у 35 матчах.