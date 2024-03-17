У матчі 26-го туру чемпіонату Німеччини Айнтрахт на виїзді програв Борусії Д (1:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Закривав 26-й тур Бундесліги центральний поєдинок між дортмундською Борусією та Айнтрахтом. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про принципову дуель між сусідами по турнірній таблиці з ключовим персонажем – Маріо Гьотце, який зумів засмутити рідну команду.

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Борусія на тижні обіграла ПСВ (2:0) і вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Айнтрахт з єврокубками попрощався раніше, вилетівши на стадії 1/16 фіналу Ліги конференцій від Уніон Сент-Жилуаза.

Вже на 7-й хвилині Борусія могла виходити вперед після удару Ройса зі штрафного – м'яч пролетів повз праву стійку. Згодом Маатсен небезпечно стріляв з-за меж штрафного, але пробив над поперечиною.

Попри потужні атаки "джмелів", першими забили гості. Мармуш підхопив м'яч в центрі поля після довгої передачі, скориставшись помилкою Шлоттербека, вийшов сам на сам, але пробити Майєра не зміг. Натомість першим на добивання встиг Гьотце, закрутивши у дальній кут. Маріо не святкував взяття воріт, віддавши шану рідній команді, яка зробила з нього футболіста світового рівня.

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На 18-й хвилині Фюлькруг вже бачив сферу у сітці Айнтрахта, але Пачо в останній момент встиг вибити круглого з порожніх воріт.

В середині тайму Мален отримав закидання на правий фланг зі своєї половини поля, прорвався у штрафний і прострілив. М'яч по-зрадницьки оминув всіх захисників і прилетів на дальню стійку, де самотньо стояв Адейємі. Карім легко переправив сферу у сітку – 1:1. За трохи Мармуш знову втік на побачення з Майєром і забив вдруге, але боковий арбітр встиг підняти прапорець і взяття воріт скасували.

По перерві навіс з кутового від Брандта ледь не закінчився голом – Айнтрахту пощастило, що ніхто з гравців суперника не опинився на підборі. Команди довго грали без моментів, аж поки на 68-й хвилині Мармуш не перевірив на пильність Майєра – кіпер "джмелів" врятував свою команду від реального гола. Спробував щастя дальнім ударом Хуммельс – дуууже неточно.

На 81-й хвилині Максу таки вдалось вивести Борусію вперед, головою замкнувши навіс у воротарський від Брандта. Юліан міг не дограти поєдинок до кінця, пішовши прямою ногою у центрі поля на Скірі. Арбітр вилучив гравця, але під тиском футболістів пішов дивитись VAR і... змінив своє рішення, помінявши колір картки на жовтий.

На останній хвилині зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота Айнтрахта після падіння Байноу-Гіттенса (Кох наступив йому на ногу). Джан з позначки легко переграв Майєра.

Перемога принесла Борусії Д 50 очок і підняла у топ-4 Бундесліги, Айнтрахт з 40 балами залишився шостим.

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