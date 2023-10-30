Команда Хабі Алонсо лише одного разу в цьому сезоні втрачала очки й поки не програвала. Не вдалося засмутити лідера й Фрайбургу.

Байєр втримав перемогу над Фрайбургом і обійшов Баварію на вершині Бундесліги

Все почалося з того, що свою геніальність продемонстрував Флоріан Вірц. Хавбек познущався з оборони суперника (найбільше постраждав Ніколас Хьофлер), оманливими рухами в стилі Мессі виборовши собі найкращу позицію для удару. Чудовий гол.

Другий гол Байєра також вийшов нетривіальним. Не пощастило голкіперу Фрайбурга, від спини якого м'яч і залетів у сітку.

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