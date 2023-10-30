Найкращий гравець лідера Бундесліги забив феноменальний гол у стилі Мессі – відео шедевра
Байєр обіграв Фрайбург (2:1) в рамках 9-го туру чемпіонату Німеччини. Флоріан Вірц створив шедевр.
Команда Хабі Алонсо лише одного разу в цьому сезоні втрачала очки й поки не програвала. Не вдалося засмутити лідера й Фрайбургу.
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Все почалося з того, що свою геніальність продемонстрував Флоріан Вірц. Хавбек познущався з оборони суперника (найбільше постраждав Ніколас Хьофлер), оманливими рухами в стилі Мессі виборовши собі найкращу позицію для удару. Чудовий гол.
Другий гол Байєра також вийшов нетривіальним. Не пощастило голкіперу Фрайбурга, від спини якого м'яч і залетів у сітку.
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