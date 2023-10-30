Лучший игрок лидера Бундеслиги забил феноменальный гол в стиле Месси – видео шедевра
Байер обыграл Фрайбург (2:1) в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Флориан Вирц создал шедевр.
Команда Хаби Алонсо только однажды в этом сезоне теряла очки и пока не проигрывала. Не удалось огорчить фаворита и Фрайбургу.
Байер удержал победу над Фрайбургом и обошел Баварию на вершине Бундеслиги.
Все началось с того, что свою гениальность продемонстрировал Флориан Вирц. Хавбек поиздевался над обороной соперника (больше всего пострадал Николасу Хефлеру), обманчивыми движениями в стиле Месси завоевав себе лучшую позицию для удара. Великолепный гол.
Второй гол Байера тоже получился нетривиальным. Не повезло голкиперу Фрайбурга, от спины которого мяч и залетел в сетку.
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