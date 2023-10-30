Команда Хаби Алонсо только однажды в этом сезоне теряла очки и пока не проигрывала. Не удалось огорчить фаворита и Фрайбургу.

Байер удержал победу над Фрайбургом и обошел Баварию на вершине Бундеслиги.

Все началось с того, что свою гениальность продемонстрировал Флориан Вирц. Хавбек поиздевался над обороной соперника (больше всего пострадал Николасу Хефлеру), обманчивыми движениями в стиле Месси завоевав себе лучшую позицию для удара. Великолепный гол.

Второй гол Байера тоже получился нетривиальным. Не повезло голкиперу Фрайбурга, от спины которого мяч и залетел в сетку.

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