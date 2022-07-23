Дріс Мертенс більше не гратиме за Наполі / Getty Images

Президент Наполі – Ауреліо Де Лаурентіс – в інтерв'ю Radio Kiss Kiss повідомив, що більше не вестиме перемовин щодо продовження контракту Дріса Мертенса. Угода 35-річного бельгійця з неаполітанцями добігла кінця в червні.

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Football Italia також повідомляє, що Де Лаурентіс робив кілька пропозицій Мертенсу. Перша з них, згідно зі словами Ауреліо на телебаченні, обіцяла Дрісу зарплатню в 1,4 мільйона євро за сезон. Потім суму підняли до 2,5 мільйона. Форвард відхилив усі варіанти. Наступним клубом нападника збірної Бельгії називають Лаціо.

Мертенс виступав за Наполі з 2013 року. Він забив 148 голів за 397 матчів, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу.

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