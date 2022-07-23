Легендарный для Неаполя нападающий Дрис Мертенс отклонил все просьбы остаться на юге Италии.

Дрис Мертенс больше не будет играть за Наполи / Getty Images

Президент Наполи – Аурелио Де Лаурентис – в интервью Radio Kiss Kiss сообщил, что больше не будет вести переговоры о продлении контракта Дриса Мертенса. Соглашение 35-летнего бельгийца с неаполитанцами подошло к концу в июне..

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Football Italia также сообщает, что Де Лаурентис делал несколько предложений Мертенсу. Первое из них, по словам Аурелио на телевидении, обещало Дрису зарплату в 1,4 миллиона евро за сезон. Затем сумму подняли до 2,5 миллиона. Форвард отклонил все варианты. Следующим клубом нападающего сборной Бельгии называют Лацио.

Мертенс выступал за Наполи с 2013 года. Он забил 148 голов за 397 матчей, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

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