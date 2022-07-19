Наполі посилив оборону, підписавши колишнього підопічного Андрія Шевченка
Партенопейці продовжують оновлювати склад, оформивши трансфер четвертого новачка.
Наполі на своєму офіційному сайті офіційно оголосив про підписання Лео Естігора. Контракт із центральним захисником розраховано на 4 роки. Згідно з інсайдом журналіста Ніколо Скіри, Брайтон отримав за гравця збірної Норвегії 5 мільйонів євро плюс бонуси.
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Попередній сезон Естігор провів в оренді у складі Дженоа, навіть встигнувши провести два матчі під керівництвом Андрія Шевченка. Втім, співробітництво з українцем тривало всього 10 днів.
Лео став вже четвертим новачком Наполі у поточному трансферному вікні. До нього партенопейці встигли підписати Андре Замбо-Ангісса, Матіаса Олівейру й Хвічу Кварацхелію.
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