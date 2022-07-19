Наполі на своєму офіційному сайті офіційно оголосив про підписання Лео Естігора. Контракт із центральним захисником розраховано на 4 роки. Згідно з інсайдом журналіста Ніколо Скіри, Брайтон отримав за гравця збірної Норвегії 5 мільйонів євро плюс бонуси.

Кулібалі тепло попрощався з Наполі – захисник переходить у Челсі після 8 років на півдні Італії

Попередній сезон Естігор провів в оренді у складі Дженоа, навіть встигнувши провести два матчі під керівництвом Андрія Шевченка. Втім, співробітництво з українцем тривало всього 10 днів.

Лео став вже четвертим новачком Наполі у поточному трансферному вікні. До нього партенопейці встигли підписати Андре Замбо-Ангісса, Матіаса Олівейру й Хвічу Кварацхелію.

Аталанта виставила на трансфер трьох гравців – серед них росіянин та конкурент Маліновського