Філіппов пройшов обстеження на МРТ – у гравця відсутні кісткові пошкодження, але є сильний забій м'яких тканин і набряк, повідомляє ТаТоТаке.

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Таким чином, нападник має шанси навіть встигнути відновитись до поєдинку проти Ворскли (2 грудня, початок о 17:00).

До слова, Філіппов провів 16 матчів за СК Дніпро-1 у поточному сезоні, в яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

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