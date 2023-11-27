СК Дніпро-1 підходив до домашки з Чорноморцем в ролі фаворита. У випадку перемоги підопічні Юрія Максимова повернули б одноосібне лідерство в УПЛ, в той час як одесити ризикували зазнати третьої поразки поспіль. Статистично дніпровці переважали суперника, але це була перевага суто на папері – в реальності команда Романа Григорчука залишалася дуже небезпечною.

Надій "морякам" додавало повернення Путрі та Ієде у старт, але й без втрат не обійшлося. Через пошкодження гру пропускав центрбек Єрмаков, якому не знайшлося прямої заміни (Гучек був дискваліфікований) – в оборону довелося опустити опорника Васильєва. Це відкрило шлях в основу для Авагімяна. СК Дніпро-1, своєю чергою, виставив максимально бойовий склад.

Вже на 2-й хвилині кадрові зміни Чорноморця могли принести результат. Путря отримав передачу на хід і пробивав з правого краю штрафного, пробивши у ближній кут. Волинець парирував, а лайнсвумен помітила офсайд. Взагалі, на самому початку зустрічі дніпровці дещо нервували на власній третині.

Але це тривало недовго. СК Дніпро-1 оперативно захопив ініціативу, ледь не відкривши рахунок на 10-й хвилині внаслідок зміщення Гуцуляка з правого флангу. Олексій крутив у дальній кут, однак м'яч розминувся зі стійкою. Ще за хвилину з лінії півкола стріляв Рубчинський (неточно), а вже на 16-й "спортклубівці" вийшли вперед.

Гол виявився простим, але крутим. Адамюк максимально своєчасно, сильно й точно вкинув аут на правий кут воротарського. Філіппов же прийняв м'яч, поставив корпус, розвернувся навколо захисника й пробив у дальній кут – 1:0! Втім, досить швидко Чорноморець відновив статус-кво.

На 21-й хвилині Сарапій зрізав Авагімяна в районі лінії півкола. Катерина Монзуль показала жовту картку й призначила штрафний, а сам постраждалий пішов пробивати. Артур зі стандарту вистрілив у праву дев'ятку – без шансів для стінки й Волинця. 1:1!

Втім, всього через чотири хвилини він перетворився в антигероя Чорноморця, отримавши пряму червону картку. Питань до неї бути не може – Авагімян допустив фол останньої надії, збивши Піхальонка. "Моряки" опинилися у меншості.

Після цього на полі залишилась тільки одна команда. СК Дніпро-1 домінував. На перерву команда відправилась при 12 ударах по воротах, 6 разів поціливши у площину. Що найбільш важливо, господарі не просто били, а створювали реальні моменти. Не вистачало тільки реалізації.

На 28-й хвилині Лєднєв зі штрафного закрутив м'яч під поперечку (Варакута парирував), а на 34-й Бабенку дали завдати удар з лінії півкола. Варакута відбив перед собою, а добивання від Піхальонка накрили. На 39-й же Філіппов замикав подачу Піхальонка ударом головою з близької відстані, однак і тут Варакута врятував Одесу. Зрештою, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

На другий тайм Філіппов чомусь не вийшов. Замість нього на полі з'явився Танчик. У грі ж нічого не змінилося – вже за хвилину після відновлення гри Гуцуляк замикав навіс (в руки Варакуті), а на 49-й СК Дніпро-1 таки забив другий гол. Героєм став Адамюк, який обігрався з Гуцуляком у стіночку й несподівано бахнув метрів з 22-х. Точно в дальній нижній кут – 2:1!

Після цього Гуцуляк запоров ще одне замикання подачі, за що ледь не прилетіло покарання. На 57-й хвилині Брагару виконав пас в район лінії штрафного на Кузика, а той несподівано прокинув м'яч повз всіх захисників і влетів на лівий край. Залишилось тільки переграти Волинця, однак кут виявився занадто гострим.

Гравці СК Дніпро-1 натяк зрозуміли, одразу забивши третій гол. Свою появу на полі виправдав Танчик, який відкрився під проникний пас Піхальонка й з лівої половини штрафного прострілив вздовж воріт. Лєднєв заніс м'яч у порожні ворота – 3:1! Здавалося, що інтрига вмерла. Занадто вже потужно виглядав футбол господарів при грі 11 на 10.

Тим паче, що на 62-й хвилині Лєднєв міг і розгром влаштувати, відкрившись на лівому краю штрафного. Гостей знову врятував Варакута. Схоже, "спортклубівці" й самі повірили у неможливість програти – от тільки одесити не збиралися капітулювати. Опинившись у ситуації, коли втрачати вже нічого, Чорноморець почав створювати топ-моменти.

Так, на 67-й хвилині пресинг "моряків" вилився у помилку Волинця при передачі, однак Брагару не зміг за це покарати. Ще за хвилину Штогрін влетів на лівий край карного майданчика й покотив під удар Ієде, а той метрів з 13-ти пробив повз дальній кут. На 73-й він же замкнув навіс від Бадібанги – вище воріт. На 74-й же Брагару ледь не вивів Бадібангу віч-на-віч – в останню мить Сарапій вибив м'яч з-під ніг Зігі.

Зрештою, на 76-й хвилині Чорноморець повернувся у гру, розкатавши красиву комбінацію за участі Путрі, Бадібанги й Кузика. Орест завершив її пострілом з лінії штрафного – 3:2!

Юрію Максимову довелося на це реагувати, посилюючи оборону Кравцем (Лєднєва зняли з пробігу). Також під контратаки замість Піхальонка випустили Вітінью.

На жаль, Чорноморець камбек не потягнув. Жодного моменту біля воріт дніпровців в останні 18 хвилин вони не створили, а в ендшпілі зустрічі втомлені гості ще й почали обрізатись на власній половині. Так, на 86-й хвилині Салюк викотив пас в ноги Танчику, однак Володимир з лівого краю штрафного пробив над воротами.

На 90-й же Танчик не вибачив. Відібравши м'яч у Брагару в центрі поля, він влетів на правий край і потужно пробив у ближній – 4:2! На 90+2 же Васильєв віддав м'яч Мірошніченку, а той з дальньої дистанції закрутив у праву дев'ятку – 5:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

СК Дніпро-1 набирає 33 очки й повертає одноосібне лідерство у чемпіонаті України. Чорноморець же з 19 заліковими балами в активі залишається дев'ятим.

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