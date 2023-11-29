Филиппов прошел обследование на МРТ – у игрока отсутствуют костные повреждения, но есть сильный ушиб мягких тканей и отек, сообщает ТаТоТаке.

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Таким образом, нападающий имеет шансы даже успеть восстановиться к поединку против Ворсклы (2 декабря, начало в 17:00).

К слову, Филиппов провел 16 матчей за СК Днепр-1 в текущем сезоне, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами.

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