Лучший бомбардир лидера УПЛ избежал тяжелой травмы, – СМИ
19:20 - Читати українською
Нападающий СК Днепр-1 Александр Филиппов отделался легким испугом.
Филиппов прошел обследование на МРТ – у игрока отсутствуют костные повреждения, но есть сильный ушиб мягких тканей и отек, сообщает ТаТоТаке.
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Таким образом, нападающий имеет шансы даже успеть восстановиться к поединку против Ворсклы (2 декабря, начало в 17:00).
К слову, Филиппов провел 16 матчей за СК Днепр-1 в текущем сезоне, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами.
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