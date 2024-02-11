Найкращий бомбардир Кубка Азії за допомогою фокуса відсвяткував гол – відео магічного трюку
07:30 - Читать на русском
Нападник збірної Катару Акрам Афіф вразив своїм оригінальним святкуванням.
У фіналі Кубка Азії катарці переграли Йорданію з рахунком 3:1. Всі три голи забив Акрам Афіф, який у підсумку став найкращим бомбардиром на турнірі.
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Катарський нападник оригінально відсвяткував свій перший гол. Афіф дістав з-під щитків картку зі своїм зображенням, продемонстрував на камеру, а потім потряс рукою і замість його фото з'явилася картка з літерою "S".
Нагадаємо, Акрам Афіф забив всі три м'ячі з пенальті. Загалом в активі катарського нападника на турнірі вісім голів.
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