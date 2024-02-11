У фіналі Кубка Азії катарці переграли Йорданію з рахунком 3:1. Всі три голи забив Акрам Афіф, який у підсумку став найкращим бомбардиром на турнірі.

Катар вдруге поспіль виграв Кубок Азії, обігравши Йорданію – найкращий бомбардир турніру оформив хет-трик з пенальті

Катарський нападник оригінально відсвяткував свій перший гол. Афіф дістав з-під щитків картку зі своїм зображенням, продемонстрував на камеру, а потім потряс рукою і замість його фото з'явилася картка з літерою "S".

Нагадаємо, Акрам Афіф забив всі три м'ячі з пенальті. Загалом в активі катарського нападника на турнірі вісім голів.