Лучший бомбардир Кубка Азии с помощью фокуса отпраздновал гол – видео магического трюка
07:30 - Читати українською
Нападающий сборной Катара Акрам Афиф поразил своим оригинальным празднованием.
В финале Кубка Азии катарцы переиграли Иорданию со счетом 3:1. Все три гола забил Акрам Афиф, который в итоге стал лучшим бомбардиром на турнире.
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Катарский нападающий оригинально отпраздновал свой первый гол. Афиф достал из-под щитков карточку со своим изображением, продемонстрировал на камеру, а затем потряс рукой и вместо его фото появилась карточка с буквой "S".
Напомним, Акрам Афиф забил все три мяча с пенальти. Всего в активе катарского нападающего на турнире восемь голов.
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