В финале Кубка Азии катарцы переиграли Иорданию со счетом 3:1. Все три гола забил Акрам Афиф, который в итоге стал лучшим бомбардиром на турнире.

Катар второй раз подряд выиграл Кубок Азии, обыграв Иорданию – лучший бомбардир турнира оформил хет-трик с пенальти

Катарский нападающий оригинально отпраздновал свой первый гол. Афиф достал из-под щитков карточку со своим изображением, продемонстрировал на камеру, а затем потряс рукой и вместо его фото появилась карточка с буквой "S".

Напомним, Акрам Афиф забил все три мяча с пенальти. Всего в активе катарского нападающего на турнире восемь голов.