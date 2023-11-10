Фостер перебуває під опікою фахівців, які надають йому підтримку і догляд, необхідні для того, щоб допомогти йому повністю відновити здоров'я. Про це йдеться в офіційній заяві Бернлі.

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Повідомляється, що Фостер сам звернувся по допомогу з проблемою, яка раніше вже турбувала форварда. "Нам дуже пощастило, що Лайл був дуже відвертий з нами, і ми змогли діяти, щойно він розповів нам про це", – зазначив головний тренер Бернлі Венсан Компані.

Фостер перейшов до англійського клубу з бельгійського Вестерло в січні і допоміг команді завоювати путівку в АПЛ. Влітку 23-річний форвард розповів, що у нього були проблеми з психічним здоров'ям після переїзду в Європу з рідної Південної Африки.

У цьому сезоні Лайл забив за Бернлі 3 м'ячі у 8 матчах. Він є найкращим бомбардиром своєї команди.

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