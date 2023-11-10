Фостер находится на попечении специалистов, которые предоставляют ему поддержку и уход, необходимые для того, чтобы помочь ему полностью восстановить здоровье. Об этом говорится в официальном заявлении Бёрнли.

Экс-звезда Ливерпуля раскрыл громкий конфликт между Салахом и Мане: "Это был самый большой секрет команды"

Сообщается, что Фостер сам обратился за помощью с проблемой, которая ранее уже беспокоила форварда. "Нам очень повезло, что Лайл был очень откровенен с нами, и мы смогли действовать, как только он рассказал нам об этом", – отметил главный тренер Бёрнли Венсан Компани.

Фостер перешел в английский клуб из бельгийского Вестерло в январе и помог команде завоевать путёвку в АПЛ. Летом 23-летний форвард рассказал, что у него были проблемы с психическим здоровьем после переезда в Европу из родной Южной Африки.

В этом сезоне Лайл забил за Бёрнли 3 мяча в 8 матчах. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

Челси нанёс Тоттенхэму первое поражение – 5 отменённых голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона