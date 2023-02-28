Стало відомо, за кого віддали свої голоси колишній головний тренер збірної України та капітан національної команди в голосуванні за найкращого гравця, тренера та воротаря 2022 року.

Думки Олександра Петракова та Андрія Ярмоленка в усіх трьох номінаціях розділилися. Капітан збірної України віддав свій голос за форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі, а екстренер збірної Олександр Петраков проголосував за нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

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Також Ярмоленко вважав за краще віддати свій голос за Ліонеля Скалоні, тоді як Петраков проголосував за Карло Анчелотті.

Результати голосування України в номінації "найкращий гравець":

Олександр Петраков: 1. Кіліан Мбаппе, 2. Ліонель Мессі, 3. Роберт Лєвандовскі.

Андрій Ярмоленко: 1. Ліонель Мессі, 2. Кіліан Мбаппе, 3. Карім Бензема.

Результати голосування України в номінації "найкращий тренер":

Олександр Петраков: 1. Карло Анчелотті, 2. Ліонель Скалоні, 3. Дідьє Дешам.

Андрій Ярмоленко: 1. Ліонель Скалоні, 2. Карло Анчелотті, 3. Хосеп Гвардіола.

Результати голосування України в номінації "найкращий воротар":

Олександр Петраков: 1. Едерсон, 2. Тібо Куртуа, 3. Аліссон Беккер.

Андрій Ярмоленко: 1. Аліссон Беккер, 2. Едерсон, 3. Тібо Куртуа.