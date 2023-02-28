Стало известно, за кого отдали свои голоса бывший главный тренер сборной Украины и капитан национальной команды в голосовании за лучшего игрока, тренера и вратаря 2022 года.

Мнения Александра Петракова и Андрея Ярмоленко во всех трёх номинациях разделились. Капитан сборной Украины отдал свой голос за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, а экс-тренер сборной Александр Петраков проголосовал за нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

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Также Ярмоленко предпочёл отдать свой голос за Лионеля Скалони, тогда как Петраков проголосовал за Карло Анчелотти.

Результаты голосования Украины в номинации "лучший игрок":

Александр Петраков: 1. Килиан Мбаппе, 2. Лионель Месси, 3. Роберт Левандовски.

Андрей Ярмоленко: 1. Лионель Месси, 2. Килиан Мбаппе, 3. Карим Бензема.

Результаты голосования Украины в номинации "лучший тренер":

Александр Петраков: 1. Карло Анчелотти, 2. Лионель Скалони, 3. Дидье Дешам.

Андрей Ярмоленко: 1. Лионель Скалони, 2. Карло Анчелотти, 3. Хосеп Гвардиола.

Результаты голосования Украины в номинации "лучший вратарь":

Александр Петраков: 1. Эдерсон, 2. Тибо Куртуа, 3. Алиссон Беккер.

Андрей Ярмоленко: 1. Алиссон Беккер, 2. Эдерсон, 3. Тибо Куртуа.