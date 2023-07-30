"Емоції переповнюють. Повернутися на цей стадіон... Мінус лише один – не було вболівальників. Але ми відчуваємо їхню підтримку. Ця гра для них. Головне, що ми перемогли.

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Рівень Прем'єр-ліги? Поки що важко говорити загалом, бо пройшов лише один матч. Усі команди, які грають проти Динамо, виходять з підвищеною мотивацією. Тим більше, коли пропускаєш швидкий м'яч, стає важко. Суперник закривається. Головне, що змогли створити моменти та забити. Довели матч до логічного завершення.

Хотілося забити, але, як я казав раніше, для мене найголовніше – повернути чемпіонство до Києва. Віддаватиму для цього всі сили на полі. Сьогодні їх вистачило на 70 хвилин. Працюватимемо, щоб вистачало на 90. Головне – чемпіонство. Я задоволений матчем. Кожна гра має бути для нас як фінал.

Червона картка для воротаря Миная? Я не прокидав м'яч. Просто був відскок, хотів рухатись далі, а воротар заблокував. Вважаю, що це чиста червона картка. Така сама, як і у нас.

Готовність команди до сезону? Вважаю, що ми добре готові. Ніколи за свою кар'єру ми так багато не бігали, як на зборах. Вважаю, що фізично ми готові добре", – сказав Ярмоленко у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, востаннє Андрій грав за Динамо 6 років тому – у серпні 2017 року у кваліфікації Ліги Європи проти португальського Марітіму.

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