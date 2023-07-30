Лідери "біло-синіх" – Сергій Сидорчук і Андрій Ярмоленко – показали, що надмірна зарядженість на гру іноді може мати гіркі наслідки.

У першому таймі матчу 1-го туру між Динамо та Минаєм стався курйозний епізод. На 22-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь гостей, Шапаренко пасом з центру знайшов на правому фланзі Андрія Ярмоленка.

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Той протягнув м'яч до штрафного майданчика закарпатців і почав фінтами накручувати оборону суперника, готуючись до удару. В якийсь момент на сферу на повній швидкості налетів капітан Динамо Сергій Сидорчук і мало не завалив Ярмоленка. В результаті, момент було змарновано.

До слова, за трохи Владислав Ванат протягом трьох хвилин оформив дубль і вивів киян вперед. Ще через 2 хвилини Денис Попов залишив Динамо у меншості, заробивши червону картку за удар ногою в плече Володимира Одарюка.

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