Кубок Словенії 2022/23, фінал

Олімпія Любляна – Марібор – 2:1

Голи: Ласіцкас, 103, Елснік, 120+10 (пен) – Мітровіч, 113

Нереалізований пенальті: 90+11 Толіч (Марібор)

Вилучення: Сірк, 120+8 (Марібор)

Основний час фіналу завершився нулями, хоча Марібор мав фантастичний шанс вирвати перемогу і здобути трофей. На 90+11-й хвилині півзахисник Марко Толіч зганьбився, виконуючи пенальті. Хорват виконав "панєнку", але кіпер Олімпії розгадав цей намір і спокійно забрав м'яч.

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В екстра-таймах команди обмінялися голами, а на останніх секундах Олімпія покарала Марібор за таке марнотратство. Команда з Любляни заробила право на пенальті на 131-й хвилині гри. Реалізований 11-метровий приніс Олімпії Кубок Словенії.

До слова, у складі Марібора виступає Йосіп Ілічіч, однак екс-одноклубник Руслана Маліновського в Аталанті не потрапляв до заявки на останні матчі.