На 73-й хвилині гри Хуст забив гол, який викликав суперечку. Воротар Чайки Кирило Баранцов вибив м'яч від власних воріт і впав на газон. Гості продовжили атаку, яка завершилася ударом Василя Луціва у порожні ворота – кіпер у цей момент продовжував лежати на газоні, а пізніше був замінений через травму.

Головний арбітр Микита Богатир гру не зупинив, а футболісти м'яч не вибили. Наприкінці гри Хуст забив ще раз і вирвав перемогу з присмаком скандалу.

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Тренери команд прокоментували інцидент. Зокрема, тренер Чайки головним винуватцем ситуації вважає арбітра, а не футболістів Хуста.

"Мені здається, що, якби футболісти Хуста вели у рахунку, то, може, вони б не забивали цей м'яч, та звернули увагу на пошкодження воротаря. Але є дух гри і мотивація, а їхня команда програвала, тому всі методи задля досягнення позитивного результату вони використали.

Я не можу звинувачувати їх у тому, що вони нечесно забили нам гол. Я вважаю, що арбітр міг взяти на себе відповідальність та відреагувати на травму голкіпера. Вважаю, що треба було зупинити гру. Тут ламається воротар і рефері, мабуть, повинен все-таки зупиняти матч. Я одразу згадав момент із Луїсом Адріано в матчі Лізі чемпіонів проти Норшеллана, але тоді теж все зарахували. У нашій же ситуації травмувався голкіпер. Всі хотіли перемоги в цьому матчі і нам би не хотілося пропускати такий м'яч, але це футбол, і в ньому присутні хитрість та нахабство.

Кожен залишився при своїй думці щодо цього інциденту, адже ми розуміємо, що матч – важливий, кожен хоче перемогти. Я не знаю, як би вчинили мої футболісти, якщо опинилися в цій же ситуації, мабуть, так само би забили", – заявив Сергій Сизихін у коментарі Українському футболу.

Його колега Володимир Циткін теж не бачить у діях своєї команди якогось порушення.

"Мій нападник зробив лише два дотики за короткий проміжок часу. Першим він прийняв, а іншим відправив м'яч у ворота. Зверніть увагу на захисників Чайки, вони також вели боротьбу та намагалися завадити форварду забити м'яч. На мою думку, це цілковито ігровий епізод.

Ви уявляєте, у що перетвориться наш футбол, якщо рефері будуть свистіти кожен раз, коли голкіпери будуть падати на газон? Цим можна буде легко маніпулювати і використовувати для своєї вигоди. Під час гри я цього епізоду не бачив, адже готував заміну. Думав, що нічого не станеться і голкіпер просто виб'є м'яч.

Прийшовши додому, разів 15 переглядав цей епізод. Також варто зазначити, що голкіпер намагався дотягнутися до м'яча, але коли він зрозумів, що в нього це не вийде, то далі продовжив лежати. Якби це був штрафний, а воротар продовжував лежати, а ми там швидко розіграли та забили гол, то це вже інша справа. Ще раз повторю, що я переглянув дуже уважно цей епізод 15 разів і я не можу щось сказати своїм футболістам. Це чисто ігровий момент.

Я дуже співчуваю цьому хлопцю, який помилився та отримав травму, але ж потрібно розуміти: якщо наступний воротар виб'є м'яч на нападника і впаде на газон, то що робити? Це дуже поганий прецедент. Я думаю, що в цій ігровій ситуації ніяких проблем не повинно бути, тут, скоріше, сталася помилка у техніці вибивання м'яча від голкіпера Чайки.

Чому не дали забити у відповідь суперникам одразу після голу? Я не вважаю, що нам варто було спеціально пропускати м'яч. От завтра, наприклад, мій воротар невдало виб'є м'яч, суперник вийде віч-на-віч, а мій голкіпер просто впаде. І що це буде? Я вважаю, що ця ситуація кардинально відрізняється від Fair play, тут проблема в технічній підготовці", – підсумував тренер Хуста.