Кубок Словении 2022/23, финал

Олимпия Любляна – Марибор – 2:1

Голы: Ласицкас, 103, Елсник, 120+10 (пен) – Митрович, 113

Нереализованный пенальти: 90+11 Толич (Марибор)

Удаление: Сирк, 120+8 (Марибор)

Основное время финала завершилось нулями, хотя у Марибора был фантастический шанс вырвать победу и завоевать трофей. На 90+11-й минуте полузащитник Марко Толич опозорился, исполняя пенальти. Хорват исполнил "паненку", но кипер Олимпии разгадал это намерение и спокойно забрал мяч.

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В экстра-таймах команды обменялись голами, а на последних секундах Олимпия наказала Марибор за такую расточительность. Команда из Любляны заработала право на пенальти на 131-й минуте игры. Реализованный 11-метровый принес Олимпии Кубок Словении.

К слову, в составе Марибора выступает Йосип Иличич, однако экс-одноклубник Руслана Малиновского в Аталанте не попадал в заявку на последние матчи.