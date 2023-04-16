Ліга 1, 31 тур

Брест – Ніцца – 1:0

Гол: Ле Дуарон

Лілль – Монпельє – 2:1

Голи: Девід, 70, Кабелля, 72 – Сілла, 24

Страсбур – Аяччо – 3:1

Голи: Гамейро, 26 (п), Діарра, 71, Сузукі, 89 – Баррето, 76

Програму ігрового дня відкривали Лілль та Монпельє. Гості несподівано пішли на перерву, маючи перевагу в рахунку. На другий тайм Паулу Фонсека випустив Ісмаїлі, а його команда перевернула гру. Спочатку Девід наздогнав Мбаппе на вершині списку бомбардирів, вирівнявши становище. Буквально через дві хвилини Ісмаїлі організував гольову атаку, яка принесла Ліллю перемогу.

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Страсбур, за який виступає Едуард Соболь, сьогодні міг покинути зону вильоту, але Брест сенсаційно обіграв Ніццу, не дозволивши себе випередити. Команда захисника збірної України впевнено розбила Аяччо, який іде передостаннім. Дуже класний гол забив Сузукі, який проводив свій дебютний матч за Страсбур. Соболь не відзначався результативними діями, але провів продуктивну гру, отримавши одну з найкращих оцінок від статистичних порталів.