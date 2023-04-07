Після викриття в сексуальних домаганнях Ільєс Четті був відсторонений Анже на місяць.

Лівий захисник Анже Ільєс Четті був відсторонений клубом на місяць після того, як вранці четверга його засудили до чотирьох місяців умовного тюремного ув'язнення за сексуальні домагання. Про це інформує L'Équipe.

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28-річний гравець постав перед судом відповідно до процедури, згідно з якою він визнав себе винним у недоречному дотику до жінки в нічному клубі під час перерви на чемпіонат світу в 2022 році.

Четті став гравцем Анже минулого літа, підписавши 4-річний контракт. У цьому сезоні він провів за найгіршу команду Ліги 1 тільки 6 матчів.

Прес-секретар Анже Мохамед Сіфауї повідомив, що остаточне рішення щодо майбутнього алжирця буде ухвалено наприкінці сезону.

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