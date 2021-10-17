"У нас не дуже хороші цифри. Я б сказав, найгірші в історії Барси. Борг в 1,35 млрд євро, нульовий грошовий потік. Коли ми прийшли у клуб, то не могли навіть платити зарплату. Це те, що ми виявили. Наслідки цього оцінить аудит. Ви зібралися тут через серйозні наслідки управління попереднім керівництвом.

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Замість того, щоб скаржитися на "спадок", ми змусили себе працювати. Ці шість місяців наше правління невпинно працює, щоб витягнути клуб з ями. Потрібно пам'ятати, що ситуацію за день не зміниш. Ми домовилися і уклали угоду з інвестиційним банком Goldman Sachs, який надав низькі відсотки, щоб покрити короткострокові зобов'язання.

Ми переглянули спортивні контракти з основною командою, скоротили зарплатний фонд, який був найвищим на ринку – на 30-50% більше, ніж у наших конкурентів. Але цього мало, потрібно продовжувати у цьому напрямку", – цитує Лапорту Diario Sport.

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