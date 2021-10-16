"Проект не зупинився, навпаки, він цілком живий. Триває відкритий діалог з усіма людьми в футболі, які над ним працюють. Ювентус, Реал Мадрид і Барселона – всі залишаються тут, ми виграємо суди. Ми все ще працюємо над тим, щоб зробити це змагання більш привабливим.

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Ось чому ми тут, щоб досягти цього. Це може бути економічно вигідно для клубів, які беруть участь, якщо це відкрите змагання з підвищенням і пониженням. Також слід зазначити, що ми не закриваємо двері для УЄФА, хоча вони діяли агресивно з самого початку. Вони побачили загрозу Лізі чемпіонів і те, що Суперліга зможе замінити її. Але це треба робити не з войовничим настроєм, а радше вести діалог з УЄФА", – заявив Лапорта в інтерв'ю Sport.es.

Нагадаємо, 19 квітня цього року Суперлігу підтримали 12 клубів, однак проект проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились Реал, Барселона та Ювентус.

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